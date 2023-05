Holcim vergibt Elektro-Lkw-Großauftrag an Volvo

Der Schweizer Zementkonzern Holcim will bis zum Jahr 2030 bis zu 1.000 Elektrolastwagen des schwedischen Autobauers Volvo erwerben. Die Auslieferungen sollen im vierten Quartal dieses Jahres beginnen, teilten die beiden Unternehmen am Montag mit. Der Auftrag ist Holcim zufolge Teil einer umfassenden Partnerschaft zwischen den beiden Konzernen mit dem Ziel, bis zum Jahr 2030 Elektro-Lkw in allen Holcim-Betrieben in Europa einzusetzen.

Der Ersatz von Diesel-Lastwagen durch die Fahrzeuge werde die CO2-Emissionen im Straßenverkehr um bis zu 50 Prozent pro Jahr senken. Volvo zufolge handelt es sich um den bisher größten Auftrag für Elektrolastwagen.