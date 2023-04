Hohe Nachfrage in China bringt Hermes Umsatzsprung

Die Kunden des französischen Luxuskonzerns Hermes lassen sich von höheren Preisen nicht abschrecken. Der Umsatz wuchs im ersten Quartal vor allem dank einer hohen Nachfrage in China und Europa um knapp ein Viertel auf 3,38 Milliarden Euro, wie der Lederwarenhersteller mitteilte. Auf die Region Asien ohne Japan entfällt dabei fast die Hälfte des Jahresumsatzes.

Auch in den USA sieht der für seine tausende Euro teuren Birkin Bags bekannte Luxusmodehersteller im Gegensatz zum Rivalen LVMH eine wachsende Nachfrage nach Mode- und Lederwaren. "Wir bleiben natürlich wachsam, was die makroökonomischen Trends betrifft, aber wir haben bisher keine Abschwächung gesehen", sagte Finanzchef Eric du Halgouet. Hermes hat die Preise zu Beginn des Jahres um etwa sieben Prozent angehoben, was über den üblichen jährlichen Erhöhungen von zwei bis drei Prozent liegt.