Hohe Inflation in Türkei schwächte sich vor Wahlen weiter ab

Die hohe Inflation in der Türkei hat sich im April den sechsten Monat in Folge abgeschwächt. Im Jahresvergleich stiegen die Verbraucherpreise um 43,7 Prozent, wie das nationale Statistikamt in Ankara mitteilte. Dies ist die niedrigste Inflationsrate seit Ende 2021. Im vergangenen Oktober war die Inflationsrate noch bei rund 85 Prozent gelegen.

Der Rückgang der Inflationsrate erklärt sich unter anderem mit Transportkosten, deren Anstieg im April im Jahresvergleich niedriger ausfiel als der Zuwachs bei den Verbraucherpreisen insgesamt. Zu den stärksten Preistreibern zählen hingegen weiterhin Nahrungsmittel und Kosten zur Gesundheitsvorsorge.

Eine Ursache der nach wie vor hohen Inflation in der Türkei liegt in der andauernden Kursschwäche der Landeswährung Lira, die Fachleute vor allem auf die lockere Geldpolitik der türkischen Zentralbank zurückführen. Am 14. Mai finden in der Türkei Parlaments- und Präsidentschaftswahlen statt.