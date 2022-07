Hohe Aluminium-Preise verleihen Norsk Hydro Rückenwind

Der norwegische Aluminium-Konzern Norsk Hydro hat dank gestiegener Preise seinen Quartalsgewinn fast verdoppelt. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) schnellte im Zeitraum April bis Juni auf 11,6 Milliarden norwegische Kronen (1,14 Mrd. Euro), nach 6,6 Mrd. Kronen vor Jahresfrist.

Der Vorstand kündigte am Donnerstag daher an, eine zusätzliche Dividende im Volumen von 3 Mrd. Kronen ausschütten und Aktien im Wert von 2 Mrd. Kronen zurückkaufen zu wollen. Gleichwohl warnte er vor unsicheren Marktbedingungen aufgrund des Kriegs in der Ukraine, der Inflation und hoher Energiepreise. "Hydro steht vor einer neuen Realität und die Veränderungen vollziehen sich schneller als zuvor", hieß es.