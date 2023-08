Höhere Zinsen lassen Commerzbank-Gewinn kräftig steigen

Die gestiegenen Zinsen im Euroraum haben den Gewinn der Commerzbank im Frühjahr kräftig angeschoben. Der deutsche Finanzkonzern erwirtschaftete im zweiten Quartal einen Konzerngewinn von 565 Mio. Euro, ein Plus von mehr als 20 Prozent binnen Jahresfrist, wie der Konzern am Freitag mitteilte. Analysten hatten im Schnitt nur mit 538 Mio. Euro gerechnet.

Die Erträge vor Risikovorsorge nahmen um 8,7 Prozent auf 2,63 Mrd. Euro zu. Treiber war der Zinsüberschuss mit einem Anstieg von 44 Prozent auf den Rekordwert von 2,13 Mrd. Euro. Deshalb hob die Commerzbank hier ihre Jahresprognose auf mindestens 7,8 Mrd. Euro Zinsüberschuss statt rund 7 Mrd. Euro an.

"Wir setzen unsere Strategie konsequent um und haben dank starker Erträge im Kundengeschäft den Gewinn deutlich gesteigert - trotz erneut hoher Sonderbelastungen für Schweizer-Franken-Kredite in Polen", erklärte Konzernchef Manfred Knof. "Damit sind wir voll auf Kurs, unsere Ziele für 2023 und 2024 zu erreichen." Die Commerzbank erwartet 2023 ein Konzernergebnis deutlich über dem Vorjahreswert von 1,4 Mrd. Euro.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat seit Sommer 2022 die Schlüsselzinsen bereits neunmal in Folge angehoben - zuletzt in der vergangenen Woche um erneut einen viertel Prozentpunkt. Der Leitzins, zu dem sich Geschäftsbanken frisches Geld bei der EZB besorgen können, stieg damit auf 4,25 Prozent. Der Einlagensatz, den Banken für das Parken überschüssiger Gelder von der Notenbank erhalten, liegt bei 3,75 Prozent. Das ist das höchste Niveau seit 23 Jahren. Auch andere europäische Banken wie etwa die niederländische ING profitierten deutlich von den gestiegenen Zinsen in ihren Geschäften.

"Die Transformation der Commerzbank zahlt sich zunehmend aus", erklärte Finanzvorständin Bettina Orlopp. Die Bank profitiere von der gesteigerten Ertragskraft, einer strikten Kostendisziplin und einem konservativen Risikomanagement. Das operative Ergebnis kletterte im zweiten Quartal um 19,1 Prozent auf 888 Mio. Euro. Die Zahl der Kreditausfälle bewege sich weiterhin auf einem moderaten Niveau, erklärte die Bank.

Die Franken-Kredite ihrer polnischen Tochter mBank kamen für die Commerzbank im Quartal allerdings teuer zu stehen. Die mBank verbuchte eine weitere Vorsorge für Rechtsrisiken von 347 Mio. Euro. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hatte im Streit um die bei polnischen Kunden lange beliebten Immobilien-Fremdwährungsdarlehen zugunsten der Verbraucher geurteilt.