Höhere Preise bescheren Pernod Umsatz- und Gewinnsprung

Der französische Spirituosenhersteller Pernod Ricard hat dank höherer Preise für seine Top-Marken einen Gewinnsprung hingelegt. Das Betriebsergebnis kletterte im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022/23 auf vergleichbarer Basis um 11 Prozent auf 3,35 Mrd. Euro. Das lag über den Erwartungen der Analysten, die mit einem Plus von 9,6 Prozent gerechnet hatten. Der Umsatz legte 10 Prozent auf 12,14 Mrd. Euro zu.

Im Gesamtjahr 2023/24 erwartet die weltweite Nummer zwei hinter dem britischen Spirituosenkonzern Diageo ebenfalls ein Umsatzwachstum, auch wenn das erste Quartal in den Schlüsselmärkten China und USA schwach begonnen habe. Wegen der hohen Vergleichsbasis werde in beiden Regionen für diesen Zeitraum ein Umsatzminus erwartet. Pernod kündige eine Erhöhung der Dividende um 14 Prozent auf 4,70 Euro je Aktie und ein neues Rückkaufprogramm im Volumen von 500 bis 800 Millionen Euro an.