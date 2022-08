Höhere Materialkosten brachten Toshiba operativen Verlust

Japanischer Mischkonzern hält am Ausblick fest

Höhere Materialkosten haben dem japanischen Mischkonzern Toshiba im ersten Quartal 2022/23 einen Betriebsverlust beschert. Von April bis Juni stehe ein operativer Fehlbetrag von 4,8 Mrd. Yen (34,7 Mio. Euro) in der Bilanz, teilte das Industriekonglomerat am Mittwoch mit. Neben den höheren Kosten liege das auch an Lieferengpässen bei Halbleitern. Analysten hatten einen Gewinn prognostiziert.

Trotz des Verlusts hält Toshiba am Ausblick fest und will im Geschäftsjahr zu Ende März 2023 einen Gewinn von 170 Mrd. Yen erzielen. Das entspräche einem Plus von 7 Prozent. Toshiba kämpft seit einem Bilanzierungsskandal 2015 mit großen Problemen und die Spannungen mit aktivistischen Investoren beherrschen die Schlagzeilen. Inzwischen prüft das Unternehmen verschiedene Übernahmeangebote und Kapitalallianzen.