Hochtief schreibt höheren Gewinn - starker Auftragseingang

Deutschlands größter Baukonzern Hochtief hat zu Jahresbeginn deutlich zugelegt und bekräftigt seine Jahresprognose. Bei einem von florierenden Geschäften in Übersee getragenen Umsatzplus von 16 Prozent auf 6,2 Mrd. Euro stieg der operative Konzerngewinn im ersten Quartal um 16 Prozent auf 138 Mio. Euro. Der Auftragseingang lag mit 8,5 Mrd. Euro um rund 30 Prozent über den Werten des Vorjahres.

Der Konzern mit Sitz in Essen, der vor dem Aufstieg in den deutschen Nebenwerteindex MDAX steht, will 2023 weiter einen operativen Konzerngewinn von 510 bis 550 Mio. Euro erreichen. Hochtief-Chef Juan Santamaría will die Aktivitäten des Konzerns in den Märkten für Hightech, die Energiewende und nachhaltige Infrastruktur ausbauen.