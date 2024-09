Hisbollah-Chef: Israel hat "alle roten Linien überschritten"

Die Anschläge am Dienstag und Mittwoch könnten als Kriegserklärung aufgefasst werden, sagte er weiter in der mit Spannung erwarteten Rede. Ob es tatsächlich zu einem offenen Krieg zwischen der radikal-islamischen Miliz und dem israelischen Militär kommen wird, ließ er zunächst offen. Nasrallah betonte, die Angriffe an der libanesisch-israelischen Grenze würden nicht eingestellt, solange der Krieg im Gazastreifen nicht beendet werde.

Im Libanon waren am Mittwoch hunderte Walkie-Talkie-Funksprechgeräte explodiert, nachdem bereits am Tag zuvor hunderte Funkempfänger, sogenannte Pager, von Hisbollah-Mitgliedern explodiert waren. Die Schiitenmiliz macht Israel verantwortlich und droht mit Vergeltung.