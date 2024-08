Hinweise auf Rücktritt des Linzer Bürgermeisters

Freitagvormittag haben sich die Hinweise verdichtet, dass der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) wegen der Brucknerhaus-Affäre nun doch auch dieses Amt abgeben werde. Bereits am Donnerstag hatte er alle Funktionen in der Partei zurückgelegt. Auf der Klausur der SPÖ Linz im niederösterreichischen Langenlois wolle er die Genossen informieren, am Mittag sei in Linz eine Pressekonferenz geplant, hieß es auf "krone.at". Eine Bestätigung seitens der SPÖ gab es vorerst nicht.

von APA