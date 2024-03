Heumilch ist landwirtschaftliches Weltkulturerbe

© APA/APA/dpa (Archiv)/Lino Mirgeler home Aktuell Nachrichtenfeed

Die "traditionelle Heumilchwirtschaft im österreichischen Alpenbogen" ist ab sofort landwirtschaftliches Weltkulturerbe. Das hat die in Rom ansässige Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) beschlossen und die Auszeichnung am Samstag in einem Festakt in Salzburg überreicht. Die Heuwirtschaft gilt laut FAO als das erste landwirtschaftliche Weltkulturerbe im deutschsprachigen Raum, hieß es in einer Aussendung Samstagabend.

von APA