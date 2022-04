Hertz kauft bis zu 65.000 schwedisch-chinesische Polestar-E-Autos

Der US-Autovermieter Hertz will für seine internationale Flotte in den nächsten fünf Jahren bis zu 65.000 Elektroautos des schwedisch-chinesischen Herstellers Polestar kaufen. In Europa würden die ersten Fahrzeuge schon im Frühjahr ausgeliefert, in Nordamerika und Australien Ende des Jahres.

Polestar gehört dem chinesischen Geely-Konzern und dessen schwedischer Tochter Volvo und wird in China gefertigt. Hertz will zunächst Polestar-2-Fahrzeuge bestellen, eine Mittelklasselimousine mit Schrägheck. Der Autovermieter hatte angekündigt, seinen Kunden "die größte Elektrofahrzeug-Mietflotte in Nordamerika und eine der größten weltweit" anbieten zu wollen. Die Zusammenarbeit mit Polestar sei ein wichtiger Schritt dahin. Die E-Autos sollen an Geschäfts- und Privatkunden vermietet und in Mitfahrdiensten eingesetzt werden.