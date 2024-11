© APA/Helge Kirchberger home Aktuell Nachrichtenfeed

Am Donnerstag geht es für die rund 430.000 Handelsangestellten mit der dritten Runde der Kollektivvertragsverhandlungen für 2025 weiter, in der Zwischenzeit haben aber bereits wieder kleinere Sektoren ihre Lohn- und Gehaltsrunde abgeschlossen. So gibt es im Bewachungsgewerbe um 4,1 Prozent mehr aufs Konto, die Nachtzulagen erhöhen sich um bis zu zehn Prozent. Betroffen sind rund 12.700 Beschäftigte. Basis war die Inflation der vergangenen zwölf Monate von 3,8 Prozent.