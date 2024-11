Henkel steigerte Umsatz und ist optimistischer für 2024

© APA/APA/AFP/INA FASSBENDER home Aktuell Nachrichtenfeed

Der deutsche Konsumgüterkonzern Henkel hat seinen Umsatz im dritten Quartal deutlich gesteigert. Bei seinen Gewinnprognosen für das Gesamtjahr peilt der Konzern nun das obere Ende der in Aussicht gestellten Spannen an. Die Verkaufserlöse stiegen zuletzt organisch um 3,3 Prozent auf rund 5,5 Mrd. Euro, wie Henkel am Mittwoch bekanntgab. Für das Gesamtjahr werden nun ein Plus von 2,5 bis 4,5 Prozent sowie eine bereinigte Umsatzrendite von 13,5 bis 14,5 Prozent erwartet.