Henkel verkauft Russland-Russland für 600 Mio. Euro

Henkel verkauft sein Russland-Geschäft an ein Konsortium lokaler Finanzinvestoren. Der Preis betrage 54 Mrd. Rubel, etwa 600 Mio. Euro, teile der Konsumgüterkonzern am Donnerstag mit. Zu dem Konsortium gehörten Augment Investments, Kismet Capital Group und Elbrus Services. "Alle Erwerber verfügen über etablierte und langjährige Geschäftsbeziehungen in westlichen Ländern und unterliegen keinen EU- oder US-Sanktionen." Russische Behörden hätten der Transaktion zugestimmt.

Die Trennung war im vergangenen Jahr nach der russischen Invasion der Ukraine angekündigt worden. Der Hersteller von Pritt und Persil war mehr als 30 Jahre in Russland aktiv und betrieb dort zuletzt 11 Produktionsstandorte.