Hella will Umsatz und Ergebnis steigern

Unternehmen auch in Österreich tätig

Der deutsch-französische Autozulieferer Hella erwartet trotz Risiken wie der Inflation im laufenden Geschäftsjahr Zuwächse bei Umsatz und Ergebnis. Der Umsatz solle auf 7,1 bis 7,6 Mrd. Euro steigen, teilte das unter der Dachmarke FORVIA arbeitende Unternehmen mit. In dem im Mai zu Ende gegangenen vorherigen Geschäftsjahr war dieser um 0,8 Prozent auf 6,3 Mrd. Euro gesunken.

Für die um Strukturmaßnahmen und Portfolioeffekte bereinigte Ebit-Marge peilt Hella eine Spanne von 5,5 bis 7,0 Prozent an, 2021/2022 war die bereinigte Marge auf 4,4 Prozent von 8,0 Prozent gefallen. "Auch wenn wir nach vorne heraus eine deutliche Umsatz- und Ergebnissteigerung erwarten, bleibt das Marktumfeld nicht zuletzt aufgrund sich möglicherweise verschärfender geopolitischer Konflikte, steigender Inflation sowie weiterer Auswirkungen der Coronapandemie volatil", sagte Hella-Chef Michel Favre.

Hella hat in Österreich in Wien und in Großpetersdorf im Burgenland laut Unternehmensangaben rund 500 Mitarbeiter.