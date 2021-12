Heimische Industrie hat Rückenwind aber belastete Aussichten

Der nunmehr beendete neueste Lockdown hat die Industrie nicht beeindruckt. Nachlassende Lieferprobleme haben zum Jahresende sogar für etwas Rückenwind gesorgt, berichtete die UniCredit Bank Austria in ihrem neuesten Einkaufsmanagerindex am Mittwoch. Die Aussichten für die nächsten Monate sind allerdings weiter durch globale Lieferprobleme belastet. Diese könnten sich durch Maßnahmen-Verschärfungen gegen die Ausbreitung der Omikron-Variante vorübergehend noch verschärfen.

Die Material- und Transportprobleme werden im neuen Jahr also die große Herausforderung für die Industrie bleiben. Denn eine dauerhafte Entspannung der weltweiten Lieferengpässe ist erst im späteren Jahresverlauf zu erwarten, berichteten die Bank Austria-Ökonomen. "Insbesondere die steigenden Kosten bereiten der heimischen Industrie große Sorgen und dämpfen den Optimismus mittlerweile spürbar", so Chefökonom Stefan Bruckbauer. "Der Erwartungsindex für die Geschäftsaussichten auf Jahressicht schwächte sich im Dezember den vierten Monat in Folge ab und lag mit nur noch 56,6 Punkten auf einem 16-Monatstief." Erstmals seit August 2020 lagen die Erwartungen der heimischen Industrie auch unter dem langjährigen Durchschnittswert.

Zuletzt hat die Erholung der Austro-Industrie aber doch wieder etwas an Kraft gewonnen. "Nach dem spürbaren Rückgang im Vormonat hat im Dezember der UniCredit Bank Austria Einkaufsmanagerindex wieder etwas zugelegt und liegt mit aktuell 58,7 Punkten solide über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten", sagt Bruckbauer.