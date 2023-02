Heidelberger Druck mit mehr Umsatz und Gewinn

Dank einer robusten Nachfrage sieht Heidelberger Druck die Gesamtjahresziele in Reichweite. Der Umsatz sei in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2022/23 um 10 Prozent auf 1,728 Mrd. Euro gestiegen, teilte der deutsche Anlagenbauer am Mittwoch mit. Der bereinigte operative Gewinn habe auf 144 von 132 Mio. Euro zugelegt. Dies entspreche einer Marge von 8,3 Prozent. Der Auftragseingang liege mit 1,859 Mrd. Euro knapp unter Vorjahresniveau.

Auf dieser Basis bekräftigte Heidelberger Druck die Ziele für das Gesamtjahr. Der Umsatz solle 2,3 Mrd. Euro und die operative Marge mindestens 8 Prozent erreichen. Beim Nettoergebnis werde ein leichter Zuwachs angestrebt.