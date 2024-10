© APA/APA/AFP/PHILIPPE LOPEZ home Aktuell Nachrichtenfeed

Der Baustoffkonzern Heidelberg Materials ist einem Medienbericht zufolge mit dem indischen Mischkonzern Adani Group in Gesprächen über den Verkauf seines Zementgeschäfts auf dem Subkontinent. Der Deal könnte einen Wert von 1,2 Mrd. Dollar (1,1 Mrd. Euro) betragen, berichtete die Tageszeitung "Economic Times" am Montag unter Berufung auf Insider. Auch UltraTech und JSW Cement sind nach früheren Medienberichten an HeidelbergCement India interessiert.