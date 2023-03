Heidelberg Materials hebt Dividende an

Der deutsche Baustoffhersteller Heidelberg Materials hebt seine Dividende an. Die Aktionäre sollen für 2022 eine Ausschüttung von 2,60 Euro je Aktie erhalten (Vorjahr: 2,40), teilte der börsennotierte Konzern am Donnerstag mit. Ein entsprechender Vorschlag werde der Hauptversammlung am 11. Mai unterbreitet.

Im vergangenen Jahr steigerte der nach Holcim aus der Schweiz zweitgrößte Zement-Konzern der Welt seinen Umsatz um 11,9 Prozent auf rund 21,1 Milliarden Euro, musste aber Einbußen im operativen Geschäft hinnehmen.

Der operative Gewinn schrumpfte auf vergleichbarer Basis um 6,1 Prozent auf 2,5 Milliarden Euro. Heidelberg Materials kämpft mit seiner stromintensiven Produktion wie die gesamte Schwerindustrie mit hohen Energiepreisen.