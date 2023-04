Hedgefonds PrimeStone verstärkt Druck auf Brenntag

Der Streit des aktivistischen Investors PrimeStone mit dem weltgrößten Chemikalienhändler Brenntag erreicht die nächste Eskalationsstufe. Der britische Hedgefonds will einem Insider zufolge auf der Hauptversammlung am 15. Juni über eine Aufspaltung des deutschen Konzerns abstimmen lassen, wenn der Vorstand bis dahin nicht einlenkt. An einen solchen Beschluss wäre Brenntag gebunden.

Am Dienstag veröffentlichte PrimeStone einen Brief an den Aufsichtsrat und den Vorstand, in dem er seine Forderung bekräftigt, die Spezialitäten-Sparte des Essener DAX-Konzerns vom Massen-Geschäft abzuspalten. "So könnte der Teufelskreis der unzureichenden Performance dieses Geschäftsbereichs durchbrochen werden, in dem das Unternehmen als Teil von Brenntag gefangen ist, um es endlich in die Lage zu versetzen, auf Augenhöhe mit seinen leistungsstärkeren und auf ihr Kerngeschäft fokussierten Wettbewerbern zu konkurrieren", heißt es in dem Brief. Der Vorstand solle einen klaren Zeitplan dafür vorlegen.

Brenntag will dagegen erst im Herbst entscheiden, wie es mit den beiden Firmenteilen weitergehen soll. Dann werde auf einem Investorentag über den Stand der im vergangenen Jahr vorgestellten "Strategy to Win" berichtet, bestätigte eine Sprecherin. "In diesem Zusammenhang wird der Vorstand auch die schrittweise Verselbstständigung und Differenzierung der beiden globalen Geschäftsbereiche näher erläutern."

Der aktivistische Investor hält nach eigenen Angaben 2,1 Prozent an Brenntag, dürfte aber zahlreiche Verbündete unter den übrigen Aktionären haben.