Healthineers will Sparte von Novartis kaufen

Die Medizintechnikfirma Siemens Healthineers will einem Medienbericht zufolge einen Diagnostikbereich vom Schweizer Pharmakonzerns Novartis kaufen. Healthineers werde dafür 200 Mio. Euro zahlen, berichtete die "Financial Times" am Wochenende. Konkret geht es demnach um eine Sparte von Advanced Accelerator Applications. Novartis hatte die französische Nuklearmedizinfirma im Jahr 2017 übernommen.

von APA