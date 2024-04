Hauptversammlung nahm Signa-Development-Sanierungsplan an

© APA/APA/HELMUT FOHRINGER/HELMUT FOHRINGER home Aktuell Nachrichtenfeed

Die Hauptversammlung der insolventen Signa Development hat dem Sanierungsplan am Mittwoch zugestimmt. Die Treuhandlösung bleibe damit bestehen, teilte das Unternehmen in einer Aussendung mit. Neu in den Aufsichtsrat wurden Karin Exner-Wöhrer, Claudia Badstöber, Michael Mitterdorfer sowie Martina Scheibelauer gewählt. Ex-Bundeskanzler und Ex-SPÖ-Chef Alfred Gusenbauer, Wüstenrot-Chefin Susanne Riess-Hahn, sowie der Ex-RBI-CEO Karl Sevelda schieden damit aus dem Gremium aus.

von APA