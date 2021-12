Hauptversammlung segnet Atrium-Verschmelzung mit Gazit ab

Die Aktionäre der Atrium European Real Estate Ltd. haben der geplanten Verschmelzung in das israelische Mutterunternehmen Gazit Globe bei der heutigen außerordentlichen Hauptversammlung zugestimmt. Das teilte das auf Einkaufszentren in Osteuropa spezialisierte Immobilienunternehmen mit. Das Unternehmen verschwindet damit im Februar von der Börse, letzter Handelstag ist der 14. Februar 2022. Atrium ist in Wien und Amsterdam gelistet.

Die nächste Sonderhauptversammlung soll am 1. Februar stattfinden. Auf dieser soll eine Kapitalherabsetzung beschlossen werden. Die Verschmelzung sowie die Kapitalherabsetzung sollen laut dem aktuellen Zeitplan mit 18. Februar wirksam werden.