Harte Sounds und Wettermix zum Nova-Rock-Auftakt

© APA/APA/EVA MANHART/EVA MANHART home Aktuell Nachrichtenfeed

Mit einem Mix aus Sonne und Wolken hat am Donnerstag das diesjährige Nova Rock-Festival im burgenländischen Nickelsdorf begonnen. Während musikalisch allen voran rockige Töne dominierten, zeigten sich Veranstalter wie Einsatzkräfte zufrieden mit dem Auftakt. "Alles und alle sehr entspannt", so das knappe und positive Fazit. Bis weit in die Nacht wird heute noch mit Punklegende Green Day oder den Sisters of Mercy die Steppe zum Beben gebracht.

von APA