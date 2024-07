Harris hat genug Unterstützung für US-Wahl-Nominierung

Harris bedankte sich in einer Stellungnahme bei den Delegierten für deren Unterstützung. "Ich freue mich darauf, die Nominierung bald offiziell anzunehmen", hieß es darin. Sie sei stolz darauf, dass die Delegierten aus ihrer Heimat Kalifornien dazu beigetragen hätten, sie über die entsprechende Hürde zu bringen. Medienberichten zufolge geht die Unterstützung der vielen Delegierten aus dem einwohnerstärksten US-Staat der USA vor allem auf die einflussreiche Top-Demokratin Nancy Pelosi zurück, die als Kongressabgeordnete einen kalifornischen Wahlbezirk vertritt.

Auch US-Präsident Joe Biden setzt sich für Harris ein. Er werde alles nötige tun, sagte Biden. Der 81-Jährige hatte am Sonntag seinen Rücktritt als Präsidentschaftskandidat angekündigt. Der Druck, nicht gegen den 78-jährigen Donald Trump von den Republikanern anzutreten, war in den Tagen zuvor deutlich gestiegen. Nach seinem schwachen Auftritt bei einem TV-Duell gegen Trump Ende Juni hatten sich die Stimmen gemehrt, dass Biden trotz aller Erfahrung und Verdienste körperlich und geistig nicht mehr fit genug sein könnte für vier weitere Jahre im Weißen Haus. Biden wird nach seiner Corona-Infektion am Dienstag zurück nach Washington kehren.

Seinen Rückzug bezeichnete Biden als das "Richtige". "Ich weiß, die gestrige Nachricht ist überraschend und schwer zu hören für Sie, aber es war das Richtige", so der US-Präsident. In den kommenden Wochen kündigte Biden an, "komplett involviert" zu sein. "Ich werde da draußen mit Kamala Wahlkampf machen", sagte er. In den letzten Monaten seiner Amtszeit wolle er sich für ein Ende des Krieges im Gazastreifen einsetzen. "Ich werde sehr eng mit den Israelis und den Palästinensern zusammenarbeiten, um herauszufinden, wie wir den Gaza-Krieg beenden, den Frieden im Nahen Osten schaffen und all die Geiseln nach Hause bringen können", fuhr er fort.

Binnen 24 Stunden nach Bidens Rückzug sicherte sich Harris 81 Millionen Dollar an Wahlkampfspenden. Bei ihrer ersten Wahlkampfrede seit dem Rückzug Bidens aus dem Präsidentschaftsrennen kündigte Harris an, dass sie das Recht auf Abtreibung zu einem zentralen Bestandteil ihrer Präsidentschaftskampagne gegen Trump machen wolle. "Wir werden für die reproduktive Freiheit kämpfen, wissend, dass Trump, wenn er die Chance bekommt, ein Abtreibungsverbot unterzeichnen wird, um Abtreibungen in jedem einzelnen (Bundes-)Staat zu verbieten", sagte Harris. Trump, der der Präsidentschaftskandidat der Republikaner ist, verglich Harris mit "Raubtieren" und "Betrügern". In Bezug auf ihre Zeit als Staatsanwältin in Kalifornien sagte sie: "In dieser Rolle habe ich es mit Tätern aller Art aufgenommen. Raubtiere, die Frauen missbraucht haben. (...) Betrüger, die die Regeln zu ihrem eigenen Vorteil gebrochen haben." Sie wisse, was Trump für ein Typ sei, sagte Harris und zeigte sich siegessicher: "Wir werden gewinnen."

Trumps Wahlkampfteam reagierte umgehend auf Harris' Rede. Sprecherin Karoline Leavitt bezeichnete die Vizepräsidentin als "genauso inkompetent wie Joe Biden und noch liberaler". Sie forderte Harris auf, die Verantwortung für die "gescheiterte Agenda" der Biden-Regierung der vergangenen Jahre zu übernehmen.

Offiziell nominiert wurde Harris noch nicht. Die Demokraten treiben das Verfahren jedoch voran. Bereits Anfang August soll noch vor dem Parteitag der Kandidat mittels einer virtuellen Abstimmung festgelegt werden. Bis zum 7. August will die Partei einen Kandidaten oder eine Kandidatin nominieren, hieß es am Montag (Ortszeit). Die offizielle Kür erfolgt auf dem Parteitag der Demokraten in Chicago vom 19. bis 22. August.