Hapag-Lloyd rechnet nach Rekordplus mit Gewinnrückgang

Nach einem Rekordgewinn rechnet die deutsche Containerreederei Hapag-Lloyd für das laufende Jahr mit einem deutlich geringeren Überschuss. Für 2023 peilt Vorstandschef Rolf Habben Jansen ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern in Höhe von zwei 2 bis 4 Mrd. Euro an.

Diese Prognose sei angesichts des andauernden Kriegs in der Ukraine und weiterer geopolitischer Konflikte sowie der Auswirkungen der hohen Inflation jedoch mit erheblichen Unsicherheiten behaftet, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Hamburg mit.

Im vergangenen Jahr hat die Reederei mit einem Gewinn von 17 Mrd. Euro das beste Geschäftsjahr ihrer Geschichte erzielt. Nach dem coronabedingten Ausnahmejahr 2021 stiegen die Umsätze 2022 abermals kräftig auf 34,5 Mrd. Euro. Grund hierfür sei insbesondere die aufgrund angespannter Lieferketten gestiegene durchschnittliche Frachtrate von knapp 1.900 Euro auf fast 2.700 Euro je Standardcontainer (TEU).

Die Transportmenge blieb den Angaben zufolge mit 11,8 Mio. TEU auf dem Niveau von 2021, allerdings stiegen die Transportaufwendungen um 18,5 Prozent auf 13,7 Mrd. Euro. Nachdem Hapag-Lloyd die Dividende im Jahr 2021 bereits verzehnfacht hat, soll sie nun noch einmal auf 63 Euro je Aktie fast verdoppelt werden. Insgesamt sollen 11,1 Mrd. Euro ausgeschüttet werden.

Hapag-Lloyd gilt mit einer Flotte von 251 Containerschiffen und einer Transportkapazität von 1,8 Mio. TEU als die fünftgrößte Reederei der Welt.