Hapag-Lloyd verzehnfacht Dividende auf 35 Euro je Aktie

Deutschlands größte Containerreederei will mehr als 6 Milliarden Euro an seine Aktionäre ausschütten

Nach dem rasanten Gewinnanstieg will Deutschlands größte Containerreederei Hapag-Lloyd mehr als 6 Milliarden Euro an seine Aktionäre ausschütten. Der Hauptversammlung werde eine Dividende von 35 Euro je Aktie vorgeschlagen, teilte das Unternehmen mit. Im Vorjahr waren es 3,50 Euro. Hapag-Lloyd profitiert von der hohen Containernachfrage und den knappen Transportkapazitäten und hatte angesichts sprudelnder Einnahmen im vergangenen Jahr seine Prognose zweimal angehoben.

Am Ende sprang ein Betriebsgewinn (Ebit) von 9,4 (Vorjahr 1,3) Mrd. Euro heraus. Den Reingewinn will das Unternehmen zur Bilanzpressekonferenz am 10. März veröffentlichen.