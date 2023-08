Hannover Rück sieht sich nach dem ersten Halbjahr auf Kurs

Der weltweit drittgrößte Rückversicherer Hannover Rück liegt dank eines bisher glimpflichen Naturkatastrophen-Jahres nach sechs Monaten auf Kurs zu seinen Zielen für das Jahr 2023. Der Nettogewinn stieg um 18 Prozent auf 960 Mio. Euro, wie die Tochter des deutschen Versicherungskonzerns Talanx in Hannover mitteilte. Das ist mehr als die Hälfte der 1,7 Mrd. Euro, die Hannover Rück zum Jahresende mindestens anpeilt.

Die "ereignisreicheren Monate des Jahres" lägen allerdings noch vor der Branche, sagte Vorstandschef Jean-Jacques Henchoz. "Die zunehmenden Schäden aus Naturkatastrophen und anderen schweren Ereignissen sowie die anhaltend hohen Inflationsraten in einigen Regionen resultieren in einer höheren Nachfrage nach Rückversicherungsschutz", erklärte er. Preise und Konditionen hätten sich in den jüngsten Vertragserneuerungsrunden mit Maklern und Erstversicherern teilweise deutlich verbessert.

Im ersten Halbjahr blieben die Großschäden mit 607 (Vorjahr: 850) Mio. Euro im anteiligen Budget. Hannover Rück bleibe bei dem Ziel, den Rückversicherungsumsatz in diesem Jahr währungsbereinigt um 5 Prozent zu steigern, hieß es in der Mitteilung. In den ersten sechs Monaten stieg er wechselkursbereinigt um 5,4 Prozent auf 12,3 Mrd. Euro.