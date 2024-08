Hannover Rück sieht sich auf Kurs - Mehr Neugeschäft

"Hinter uns liegt ein erfolgreiches erstes Halbjahr mit einem deutlichen Wachstum in der Schaden-Rückversicherung und einem zufriedenstellenden Netto-Konzerngewinn", sagte Vorstandschef Jean-Jacques Henchoz. Das trieb die Hannover-Rück-Aktie um mehr als fünf Prozent nach oben. Die Zahlen hätten die Erwartungen deutlich übertroffen, schrieben die Analysten von JPMorgan.

"Auf die nun anstehende und erfahrungsgemäß schadenreichere zweite Jahreshälfte fühlen wir uns dank unseres selektiven Zeichnungsansatzes und unserer Retrozessionsstrategie gut vorbereitet", sagte Henchoz. Die Hurrikan-Saison im Nordatlantik im Herbst bringt oft Milliardenschäden. Die Hannover Rück hielt an der Prognose fest, den Gewinn heuer auf mindestens 2,1 Mrd. Euro zu steigern, der Rückversicherungsumsatz soll währungsbereinigt um mehr als fünf Prozent zulegen. "Hannover Rück enttäuscht die Erwartungen selten und ist gut positioniert, um 2024 starke Ergebnisse zu liefern", hieß es bei J.P. Morgan. Die hohe Solvenzquote von 276 Prozent lasse zudem auf wachsende Ausschüttungen hoffen.

Anders als der Weltmarktführer Münchener Rück (Munich Re) hat die Hannover Rück in den Erneuerungsrunden per 1. Juni und 1. Juli deutlich mehr Geschäft mit Erstversicherern und Maklern gezeichnet. Das erneuerte Volumen mit Schwerpunkt in Asien und Nordamerika stieg um 11,5 Prozent. Dabei stiegen die Preise im Schnitt inflations- und risikobereinigt um 1,3 Prozent.