"Hamlet" bei den Festwochen von effektvoll bis nüchtern

"Hamlet" ist in der Gegenwart angelangt - als Frau. Und diese Frau ist voller Trauer und Wut, hat doch ihr Onkel ihren Vater ermordet und kurz darauf ihre Mutter geheiratet. Aber auch Verzweiflung spielt mit. Denn die jahrhundertelange Aufführungspraxis von William Shakespeares berühmtem Stück schafft sich in der mit dem Zusatz "In den Falten der Zeit" versehenen Inszenierung von Christiane Jatahy immer wieder Raum. Wie nur aus diesem blutigen Rachespiel ausbrechen?