Hängepartie bei Milliarden-Gebot von KKR für Telecom Italia

Telekomkonzern will Einblick in Bücher erst nach formellem Angebot ermöglichen

Das 11 Mrd. Euro schwere Offert des US-Finanzinvestors KKR für Telecom Italia befindet sich in der Sackgasse. Der US-Investor habe Italiens größten Telekomkonzern darüber informiert, dass er sein Gebot erst bestätigt, wenn er im Rahmen einer Due Diligence Einblick in die Bücher nehmen kann, sagten Insider der Nachrichtenagentur Reuters, die das KKR-Schreiben kennen. Telecom Italia wiederum will diesen Zugriff erst nach einem formellen Offert ermöglichen.

KKR erklärte in dem Schreiben, weiterhin an Telecom Italia interessiert zu sein. Allerdings seien mehr Informationen nötig, da der Ukraine-Krieg die Marktbedingungen verändert habe. Unterdessen treibt der frühere Staatskonzern seine eigenen Umbaupläne und damit die weitere Eigenständigkeit voran. "Die Chancen für den Deal stehen schlecht", schrieben die Analysten von Banca Akros.

Die Geschäfte von Telecom Italia laufen seit Längerem nicht mehr rund. Inzwischen sitzt der Konzern auf Schulden von weit mehr als 20 Milliarden Euro. Der Umsatz ist in den vergangenen fünf Jahren um ein Fünftel geschrumpft, 2021 fiel ein Verlust an. Trotzdem scheint der Telekomkonzern aktuell mehrere Optionen zu haben. Neben KKR will Telecom Italia Insidern zufolge mit der italienischen Staatsbank CDP Verhandlungen über eine mögliche Fusion des Festnetzgeschäfts mit dem Rivalen Open Fiber führen. Zudem hat der größte europäische Finanzinvestor CVC Capital Interesse an einer Minderheitsbeteiligung am Firmenkunden-Geschäft. Über das CVC- wie auch KKR-Angebot dürfte der Vorstand am Donnerstag beraten.