H&M bleibt hinter Umsatzerwartungen zurück

Der weltweit zweitgrößte Modehändler H&M hat weniger umgesetzt als erwartet. Der Nettoumsatz stieg im dritten Quartal um 6 Prozent auf 60,9 Mrd. Schwedische Kronen (5,1 Mrd. Euro). Damit blieb H&M hinter den von Analysten prognostizierten 63,5 Mrd. Kronen zurück. Die Umsätze in lokaler Währung - der am meisten beachteten Kennzahl - sind H&M zufolge im Jahresvergleich flach gewesen.

Die Modekette steht in hartem Wettbewerb mit der Zara-Mutter Inditex, die dank anhaltend guter Sommerverkäufe ihren Gewinn um 40 Prozent steigerte, während die Umsätze um 13,5 Prozent zulegten. "Die Arbeit in Richtung des Unternehmensziels, bis 2024 eine operative Marge von zehn Prozent zu erreichen, geht in die richtige Richtung. Rentabilität und Lagerbestände hatten in diesem Quartal Priorität", teilte H&M mit.