H&M will seine Filialen in der Ukraine wieder öffnen

Der schwedische Modekonzern H&M will in der Ukraine seine nach Kriegsausbruch im Februar vergangenen Jahres geschlossenen Filialen wieder öffnen. "Es werden Vorbereitungen getroffen, um die meisten (der vor Kriegsbeginn acht, Anm.) H&M-Filialen nach Möglichkeit wieder zu öffnen", teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Gleichwohl werde die Lage weiterhin beobachtet, um die Sicherheit von Arbeitern und Kunden zu gewährleisten.