Güterzug erfasst in der Steiermark Lkw, Bahnstrecke gesperrt

Nach der Kollision eines Güterzugs mit einem Lkw am Dienstag in der Steiermark wird erst wieder ab Donnerstag 7.00 Uhr zumindest ein Gleis für den Zugverkehr wieder freigegeben. "Eine vollständige Betriebsaufnahme des Zugverkehrs auf beiden Gleisen wird für den 8. Dezember um 12.00 Uhr erwartet", teilten die ÖBB Mittwochnachmittag in einer Aussendung mit.

von APA