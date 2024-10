Gucci-Mutterkonzern Kering enttäuschte im 3. Quartal erneut

© APA/APA (AFP)/ERIC PIERMONT home Aktuell Nachrichtenfeed

Dem Luxusgüterkonzern Kering macht die Krise bei seiner Kernmarke Gucci weiter schwer zu schaffen. Im dritten Quartal sackte der Konzernumsatz um 15 Prozent auf 3,79 Mrd. Euro ab, wie die Franzosen am Mittwoch nach Börsenschluss mitteilten. Bei Gucci führten die Schwierigkeiten in Asien und insbesondere in China sogar zu einem Umsatzschwund von gut einem Viertel. Das war spürbar schwächer als von Experten ohnehin befürchtet.

von APA