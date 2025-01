GSK kauft US-Biotechfirma IDRx für bis zu 1,15 Mrd. Dollar

© APA/APA/AFP/JEAN-FRANCOIS MONIER home Aktuell Nachrichtenfeed

Der britische Pharmakonzern GSK will die US-Biotechfirma IDRx für bis zu 1,15 Mrd. Dollar (1,12 Md. Euro) übernehmen. GSK legt dafür zunächst eine Vorauszahlung von 1 Mrd. Dollar auf den Tisch, hinzu kommen erfolgsabhängige Meilensteinzahlungen von 150 Mio. Dollar, wie GSK am Montag mitteilte. Mit dem Zukauf will GSK sein Portfolio an Medikamenten zur Behandlung von Magen- und Darmkrebs verstärken.

von APA