Grüne bejubeln Gewessler bei Bundeskongress

Mit anhaltendem Jubel für Klimaschutzministerin Leonore Gewessler hat am Samstag der Bundeskongress der Grünen in Wien begonnen. Am Programm steht die Kür der Listen für die Nationalratswahl im September. Als Spitzenkandidat ist Bundessprecher und Vizekanzler Werner Kogler vorgesehen. Dahinter wollen sich Gewessler, Justizministerin Alma Zadić, Klubchefin Sigrid Maurer und Generalsekretärin Olga Voglauer einreihen.

von APA