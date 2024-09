Größtem slowenischen Kohlekraftwerk droht Pleite

© APA/APA/dpa/Julian Stratenschulte home Aktuell Nachrichtenfeed

Dem größten Kohlekraftwerk in Slowenien, das rund ein Viertel des dort verbrauchten Stroms erzeugt, droht ohne staatliche Intervention im nächsten Jahr die Pleite. Das slowenische Energieministerium plant laut Medien eine Lösung, die einen eingeschränkten Betrieb vom Kohlekraftwerk Šoštanj (TEŠ) vorsieht. Das Werk soll in erster Linie die Wärmeversorgung für rund 35.000 Einwohner in der nördlichen Region sichern, die Stromproduktion soll hingegen deutlich reduziert werden.

von APA