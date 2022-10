Großhändler Metro verzeichnete 2021/22 massives Umsatzplus

Der deutsche Großhandelskonzern Metro hat nach einem zweistelligen Wachstum im vierten Quartal den Umsatz im Geschäftsjahr 2021/22 (per Ende September) um 21,4 Prozent auf knapp 30 Milliarden Euro gesteigert. Beim operativen Ertrag (bereinigtes EBITDA) erreiche Metro 2021/22 voraussichtlich die Mitte der Prognosespanne von 150 bis 230 Mio. Euro, kündigte Metro-Chef Steffen Greubel am Freitag an.

Das nächste Jahr werde weiterhin hohe Inflation und zunehmenden Kostendruck bringen, sagte Greubel. Metro sei aber auf Kurs und wolle Marktanteile gewinnen.

Im vierten Quartal erhöhte Metro den Umsatz um 12,1 Prozent auf 8 Mrd. Euro. Der Konzern legte dabei in Osteuropa kräftig zu, im deutschen Heimatmarkt verzeichneten die Düsseldorfer ein Umsatzplus von fünf Prozent. Metro steigerte das Geschäft mit Hoteliers und Gastronomen deutlich, nachdem im Vorjahr die Belieferung der Gastronomie unter der Coronakrise gelitten hatte.

Greubel treibt die Ausrichtung der Metro auf den Großhandel voran. Dazu baut er das Geschäft mit der Belieferung von Restaurants und Hotels aus und verzahnt das traditionelle Filialgeschäft enger mit den Online-Aktivitäten des Konzerns. Metro verfügt über ein Standortnetz mit 661 Märkten und ist dabei auch nach dem russischen Überfall auf die Ukraine weiter in Russland aktiv. Dort legte der Umsatz im Gesamtjahr um 7,9 Prozent zu.