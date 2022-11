Großbritanniens Unternehmensstimmung im November aufgehellt

Die Unternehmensstimmung in Großbritannien hat sich im November überraschend verbessert. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global stieg um 0,1 Zähler auf 48,3 Punkte, wie die Marktforscher am Mittwoch in London nach einer ersten Schätzung mitteilten. Zuvor war der Stimmungsindikator vier Monate in Folge gefallen und hatte den tiefsten Stand seit fast zwei Jahren erreicht.

Volkswirte wurden von der Stimmungsaufhellung überrascht. Sie hatten im Schnitt mit einem weiteren Rückgang auf 47,5 Punkte erwartet.

Sowohl in der Industrie als auch im Dienstleistungssektor hielten sich die entsprechenden Indexwerte im Vergleich zum Vormonat stabil. Die Indikatoren liegen aber weiter unter der Wachstumsschwelle von 50 Punkten, was auf ein Schrumpfen der wirtschaftlichen Aktivitäten hindeutet.

Chris Williamson, Chefvolkswirt bei S&P Global Market Intelligence, sieht in dem Ergebnis der Umfrage weitere Hinweise auf eine konjunkturelle Abkühlung. Dies dürfte die britische Notenbank dazu bewegen, im Kampf gegen die hohe Inflation ihre Zinsen in den kommenden Monaten weniger aggressiv anzuheben.