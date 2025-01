Großbritanniens Inflation schwächte sich etwas ab

© APA/APA/AFP/ANDREJ ISAKOVIC home Aktuell Nachrichtenfeed

In Großbritannien ist die Inflation zum Ende des vergangenen Jahres überraschend gesunken. Die Verbraucherpreise legten im Dezember im Jahresvergleich um 2,5 Prozent zu, wie das Statistikamt ONS am Mittwoch in London mitteilte. Im November war die Jahresrate noch etwas höher bei 2,6 Prozent gelegen. Volkswirte hatten im Schnitt mit einer unveränderten Rate gerechnet.

von APA