Großbritanniens Industriestimmung trübte sich im März ein

Die Stimmung in der britischen Industrie hat sich im März eingetrübt. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex von S&P Global fiel zum Vormonat um 1,4 Zähler auf 47,9 Punkte, wie S&P Global am Montag in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. In einer ersten Schätzung waren 48,0 Punkte ermittelt worden. Der Indikator liegt damit seit acht Monaten in Folge unter der Expansionsschwelle von 50 Punkten, signalisiert also ein Schrumpfen der wirtschaftlichen Aktivität.

"Die rückläufigen Auftragseingänge im Export bleiben eine erhebliche Belastung für die Nachfrage", sagte Rob Dobson, Direktor bei S&P Global Market Intelligence. Dies überkompensiere die Anzeichen einer leichten Belebung des Inlandsmarkts.