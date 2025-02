Großbritannien: Inflation stieg im Jänner deutlich auf 3,0%

© APA/APA/AFP/HENRY NICHOLLS home Aktuell Nachrichtenfeed

In Großbritannien hat sich die Inflation zu Beginn des vergangenen Jahres deutlich verstärkt. Die Verbraucherpreise legten im Jänner im Jahresvergleich um 3,0 Prozent zu, wie das Statistikamt ONS am Mittwoch in London mitteilte. Im Dezember war die Jahresrate bei 2,5 Prozent gelegen. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Anstieg der Rate gerechnet, aber nur auf 2,8 Prozent.

