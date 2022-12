Großbritannien: Arbeitslosigkeit steigt nur leicht

Der britische Arbeitsmarkt bleibt trotz eines leichten Anstiegs der Arbeitslosigkeit stabil. Die Arbeitslosenquote stieg im Oktober um 0,1 Prozentpunkte auf 3,7 Prozent, teilte das Statistikamt ONS am Dienstag in London mit. Analysten hatten damit gerechnet. Die Beschäftigungsquote stieg ebenfalls, liegt mit 75,6 Prozent aber nach wie vor unter dem Vor-Corona-Stand. Nach Angaben des ONS sind derzeit 29,9 Millionen Arbeitnehmer beschäftigt - so viele wie nie zuvor.

Die hohe Beschäftigung ist auch ein Grund für die deutlich steigenden Löhne, auch wenn die hohe Inflation die Steigerungen auffrisst. Sowohl mit als auch ohne Bonuszahlungen betrug der Lohnzuwachs im Oktober 6,1 Prozent. Die Inflation hatte zuletzt 11,1 Prozent betragen, die Reallöhne gehen also zurück.