Großbanken schrauben Erwartungen an Chinas BIP-Wachstum nach unten

Nach den jüngsten Schwächezeichen der Wirtschaft in China senken Großbanken reihenweise ihre Wachstumsprognosen für das Land. Das japanische Institut Nomura kappte die Vorhersage für den Zuwachs des Bruttoinlandsprodukts (BIP) im laufenden Jahr am Freitag auf 5,1 Prozent von zuvor 5,5 Prozent. Zuvor hatten auch andere Schwergewichte der Finanzbranche wie UBS, Standard Chartered, Bank of America und JPMorgan ihre Erwartungen heruntergeschraubt.

Die Geldhäuser gehen nun in ihren Prognosen davon aus, dass Chinas Wachstum zwischen 5,1 und 5,7 Prozent liegen wird. Das entspricht einem deutlichen Rückgang gegenüber der früheren Spanne ihrer Vorhersagen, die von 5,5 bis 6,3 Prozent reichten.

Die Regierung in Peking hat sich für heuer ein eher moderates Wachstumsziel von rund 5 Prozent gesetzt, nachdem sie ihr Ziel für 2022 deutlich verfehlt hatte. Jüngste Daten zeigen, dass Chinas Wirtschaft bei der Aufholjagd nach der Corona-Krise nicht mehr so schnell vorankommt. Die Industrieproduktion stieg im Mai mit 3,5 Prozent so langsam wie seit Februar nicht mehr. Und die Umsätze bei den Einzelhändlern legten nur noch um 12,7 Prozent zu, nach einem Anstieg von 18,4 Prozent im April.

Experten verweisen zudem darauf, dass die Zahlen vom Mai durch den Vorjahresvergleich mit sehr niedrigen Basiswerten aus der Zeit der Corona-Lockdowns stark verzerrt sein dürften. Die schwächelnde Nachfrage im In- und Ausland erhöht den Druck auf Regierung und Notenbank, die holprige wirtschaftliche Erholung nach der Pandemie weiter zu stärken. Die Zentralbank hat bereits mehrere geldpolitische Schlüsselsätze nach unten gesetzt, um die Kreditvergabe und damit die Wirtschaft anzukurbeln. An den Finanzmärkten wird erwartet, dass am Dienstag der wichtige Zinssatz LPR (Loan Prime Rate), der zur Festlegung der Verbraucherkredit- und Hypothekenzinsen dient, gesenkt wird.