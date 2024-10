© APA/APA/AFP/GABRIEL BOUYS home Aktuell Nachrichtenfeed

Die spanische Großbank BBVA hat den Gewinn im dritten Quartal 2024 dank guter Geschäfte in Mexiko und am Heimatmarkt deutlicher gesteigert als erwartet. Der Überschuss sei um 26 Prozent auf 2,63 Mrd. Euro nach oben geklettert, teilte die im EuroStoxx 50 notierte Bank am Donnerstag in Madrid mit. Damit übertraf die BBVA, die um den kleineren Konkurrenten Sabadell buhlt, wie zuletzt so oft die Erwartungen der Experten.