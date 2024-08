Griechische Stadt Marathon wird wegen Bränden evakuiert

© APA/APA/AFP/ANGELOS TZORTZINIS home Aktuell Nachrichtenfeed

Die griechischen Behörden haben am Sonntag die Evakuierung der von Waldbränden bedrohten historischen Stadt Marathon in der Nähe von Athen angeordnet. Die Feuerwehr teilte mit, die mehr als 30.000 Einwohner der Stadt seien in die Ortschaft Nea Makri am Meer gebracht worden. In Griechenland kämpften zahlreiche Feuerwehrleute und freiwillige Helfer den ganzen Tag über gegen Waldbrände in mehreren Regionen des Landes.

von APA