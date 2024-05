Gouverneur: Vier Tote bei russischem Beschuss auf Charkiw

© APA/APA/AFP (Archivbild vom 12. Mai/nicht aktuell)/STRINGER home Aktuell Nachrichtenfeed

Bei russischem Beschuss auf den Stadtrand von Charkiw in der Ostukraine sind am Sonntag nach ukrainischen Behördenangaben mindestens vier Zivilisten getötet worden. Mindestens acht weitere Menschen seien verletzt worden, erklärte der Gouverneur der Region Charkiw, Oleh Synegubow. Russische Soldaten hätten den Bezirk Malodanyliwka im Nordwesten der Stadt getroffen. Generell warfen einander Moskau und Kiew am Sonntag gegenseitig heftige Angriffe mit Raketen und Drohnen vor.