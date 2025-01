Google pumpt offenbar weitere Milliarde in KI-Start-up Anthropic

Google war zunächst nicht zu erreichen. Anthropic mit einem Jahresumsatz von 875 Mio. Dollar peilt Medienberichten zufolge eine Bewertung von 60 Mrd. Dollar an. Amazon hatte Ende 2024 seine Investition in das Start-up auf 8 Mrd. Dollar verdoppelt. Das Unternehmen und andere Tech-Konzerne wetteifern darum, ihren Kunden Anwendungen der KI anzubieten, und pumpen hohe Summen in KI-Firmen.